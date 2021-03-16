الرئيسية أخبار عالمية مقتل 2 وإصابة 2 آخرين فى حادث دهس شرق ألمانيا الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:57 م الشرطة الالمانية - ارشيفية كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قتل شخصين وأصيب اثنين أخرين بحادثة دهس في مدينة لايبزيج شرق ألمانيا، جاء ذلك نقلا عن العربية. المانيا حادث دهس اخبار المانيا مدينة لايبزيج مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة 9393 شخصا بفيروس كورونا بروسيا وتسجيل 5480 حالة فى ألمانيا الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:19 ص وكالة أنباء الشرق الأوسط: ألمانيا تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" الإثنين، 15 مارس 2021 05:26 م جول مورنينج.. لدغة جوتزه تقضى على الأرجنتين وتقود ألمانيا للقب مونديال 2014 الإثنين، 15 مارس 2021 06:00 ص شيخ الأزهر لسفير ألمانيا: قلقون من تصاعد الأنشطة العدائية لليمين المتطرف بأوروبا الأحد، 14 مارس 2021 03:43 م أوروبا تنتظر 17 مارس لحسم تطبيق حواز السفر الأخضر وتحديد الاجراءات اللازمة.. صحيفة: يحظى بموافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبى ومعارضة ألمانيا.. ويسمح بـ4 لقاحات فقط.. و9 دول بدأت استخدامه فى العالم آخرها الصين الأحد، 14 مارس 2021 03:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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