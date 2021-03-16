إسلام آباد (أ ش أ)

لقى 4 من عمال المناجم حتفهم اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغاز الميثان فى أحد مناجم الفحم فى منطقة "تور غار" بمقاطعة "هارانى" فى إقليم "بلوشستان" الباكستانى.

ونقل "راديو باكستان" عن مصادر بالشرطة إن 3 عمال ما زالوا محاصرين داخل منجم الفحم، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية. ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان انفجاروقع فى منجم للفحم فى إقليم بلوشيستان جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مصرع 6 من عماله على الأقل، وقال كبير مفتشي المناجم فى بلوشيستان شوكت فياض، إن عملية الإنقاذ قد انتهت، بعد الانفجار الذى وقع في منجم مروار للفحم، على بعد حوالى 60 كيلومترا من كويتا، عاصمة الإقليم،.

وأشار فياض في بيان إلى انتشال 6 جثث وإنقاذ اثنين من العمال على قيد الحياة وإغلاق المنجم، مضيفا أن أمرا قد صدر بالتحقيق فى الحادث، وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن التحقيقات الأولية كشفت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز، وقال فياض إن عمال المناجم الذين قتلوا فى الانفجار ينتمون إلى مناطق مختلفة من بلوشستان، مضيفا أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى.