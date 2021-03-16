ونقل "راديو باكستان" عن مصادر بالشرطة إن 3 عمال ما زالوا محاصرين داخل منجم الفحم، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.