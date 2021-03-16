مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم ، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" فى لودر بمركز الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد، حيث تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم لودر مع دراجة نارية "موتوسيكل"، بمنطقة زراعة 10 التابعة لقرى الكفاح بمركز الفرافرة، أسفر عن مصرع كل من فايزة .م.ط، 40 عامًا، ونجلها عصام .ع.ر، 20 عامًا، وشقيقته مريم 8 أعوام.

وجرى نقل المتوفين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.