مصرع سائق بعد سقوطه من مكان مرتفع فى ظروف غامضة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى سائق مصرعه بعد سقوطه من مكان مرتفع فى ظروف غامضة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وتم نقله لمستشفى ملوى العام، حيث تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوى بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوى العام بوصول سائق يبلغ من العمر 28 سنة من المنيا، جثة هامدة، بادعاء سقوط من علو، وبإجراء الكشف المبدئى على الجثة بواسطة مفتش الصحة، ققر إبلاغ النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 328 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة ملوى، وبالعرض على النيابة العامة قررت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب وتوقيت الوفاة، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.