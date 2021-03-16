اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصادر: بيانات معهد البترول تظهر انخفاضا غير متوقع فى مخزونات النفط الأمريكية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:12 م
مصادر: بيانات معهد البترول تظهر انخفاضا غير متوقع فى مخزونات النفط الأمريكية نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام هبطت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط ثلاثة ملايين برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 904 آلاف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 3.4 مليون برميل.

 

 


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