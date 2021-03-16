مساعد وزير التضامن لـ"إكسترا نيوز": إنشاء برنامج إلكترونى الأسبوع القادم لتسجيل الجمعيات

كتب أحمد عرفة

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للشئون مؤسسات العمل الاهلى، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تتضمن مميزات عديدة متعلقة بمنح العديد من الإعفاءات للعمل الأهلى من أجل تشجيع الجمعيات الأهلية ودعم أنشطتها في المجتمع، كاشفا عن إطلاق المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى قبل نهاية الشهر الجارى.

وأضاف مساعد وزير التضامن للشئون مؤسسات العمل الأهلى خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من أبرز المميزات إعفاءات ضريبية على العقارات التي تمتلكها بجانب إعفاءات جمركية على ما تستورده الجمعيات الأهلية من معدات وما تستورده من ألات لعلمها .

وأوضح مساعد وزير التضامن للشئون مؤسسات العمل الأهلى، أنه سيتم إنشاء برنامج الإلكترونى خلال الأسبوع القادم لبدء تسجيل على قاعدة البيانات تتضمن كل الجمعيات الأهلية والأنشطة التي تقوم بها وميزانيتها لإبراز دور المجتمع الأهلى.