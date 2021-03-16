مداهمة بؤرة إجرامية بأسيوط وضبط 12 طربة حشيش وسلاح

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية الضربات الناجحة لضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من رصد نشاط إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة فى الإتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتها تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز ) .

عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبط ( 4 ) متهمين وبحوزتهم (12 طربة لمخدر الحشيش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية – خزينة – 2 سيارة – مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة) ، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.