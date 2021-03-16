محافظ قنا: تأهيل 17 ألف منزل فى القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه يجرى تأهيل 17 ألف منزل، بالمدن المدرجة بالمشروع القومى للتنمية الريف المصرى بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإقليم اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الخاصة بتوفير أماكن إقامة بديلة للأهالى التى ستشهد منازلهم أعمال تطوير خلال الفترة القادمة.

استمع الداودى، خلال الاجتماع الذى حضره حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات المعنية بملف المشروع بالمحافظة إلى مجموعة من المقترحات منها استغلال نُزل ومراكز الشباب ومدارس القرى المزمع تنفيذ المشروع بها فضلا عن إمكانية استغلال قطعة أرض فضاء لعمل مخيم مزود بجميع الخدمات والاحتياجات الاساسية المتعلقة بأمور المواطنين الحياتية على أن يراعى مجموعة من الأبعاد الخاصة بالحماية المدنية والصحة حال تنفيذها هذا المقترح.

وأكد الداودى، أنه هناك جهدا منظما ومتكاملا من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المشروع بهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى التى ستنالها أعمال التطوير بهدف إحداث نقل حضارية بكافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تنفذها الدولة بشتى القطاعات.

يذكر أن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى يعد الأول من نوعه الذى تتبناه الدولة باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية فى 51 مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى منها 5 مراكز بمحافظة قنا هى "أبوتشت– فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" وسيتم تنفيذ مشروعات خدمية فى جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن.