محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات بالطور قبل أيام من افتتاحها فى العيد القومى

جنوب سيناء _فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، للمسات الأخيرة، لعددا من المشروعات بطور سيناء قبل أيام من افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة.

تفقد المحافظ استعداد مطار طور سيناء لاستقبال الوزراء يوم الجمعة المقبل، كما تفقد المحافظ ومرافقيه أعمال الانتهاء من التشطيبات رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، والمقام على مساحة 900 متر تمهيداً لافتتاحه فى العيد القومى للمحافظة يوم الجمعة المقبلة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما تفقد أعمال المشروعات التنموية والخدمية، ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء والمقرر افتتاحها فى 19 مارس الجارى فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، حيث تفقد قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، والإنشاءات الجارية بـ"مقصد العائلة" المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء وكامتداد له ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوى ومكان ترفيهى للعائلات وأطفالهم مواطنى مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيهاً، ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقى الأطفال من أسر وعائلات، وأماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بـ2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين آخرين دورات مياه ومنطقة ملاهى متكاملة ومبسطة ومسرح صيفى لعرض الفلكلور السيناوى، وعمل خمية بدوية للزائرين بناءً على توجيهات المحافظ.

وشملت الأعمال محارة ودهان الواجهات الخارجية لمسجد السلام، ودهان وتركيب الرخام بصحن المسجد الداخلى وتصنيع 2 قبة للمسجد وتغيير شبكة الكهرباء وكذا اعمال اللاند سكيب واعمال تركيب ابواب وشبابيك جديدة ورفع كفاءة دار المناسبات المجاورة والتابعة للمسجد ورفع كفاءة دورات المياه تحت اشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة، كما تفقد حمام موسى الاستعداد الاستقبال الزائرين المحافظة خلال العيد القومى.

ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة منه يوم 19 مارس يلقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف، كما سيتم بعد الصلاة تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معانى القرآن الكريم، بمنطقة حمام موسى بطور سيناء وذلك فى إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معانى القرآن الكريم.

كما أشاد المحافظ بمجمع حدائق الزهراء بطول 1 كيلو متر وعرض 30 متر شامل اكشاك الموسيقى ومقاعد واضاءة تخدم سكان مدينة الطور الجديدة.

اللواء خالد فودة أثناء تفقد مسجد السلام



محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مقصد العائلة بطور سيناء



محافظ جنوب سيناء يتفقد حمام موسي