اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:22 م
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محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد اتحاد الكشافة.. ويوجه بتشديد الرقابة على الأسواق

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:30 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد اتحاد الكشافة.. ويوجه بتشديد الرقابة على الأسواق جانب من اللقاء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بوفد الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، الذى يزور المحافظة لإقامة معسكر تأهيل جوالة للحصول على شارة رحالة، فى إطار التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، لاستضافة الفعاليات الرياضية لتنشيط السياحة الداخلية والترويج للمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وبهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

تناول اللقاء عرض أبرز المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذها بالمحافظة والمقومات والفرص الإستثمارية المتاحة بها، وجهود الدولة فى دعم جهود التنمية على أرض المحافظة، كما تناول اللقاء حوارًا مفتوحاَ مع أعضاء الفوج المكون من 70 فتاة من محافظات الجمهورية، حيث يضم البرنامج زيارة للمعالم السياحية والأثرية بمراكز المحافظة على هامش المعسكر الذى أقيم على مدار 5 أيام.

على جانب آخر، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وحصر منتجات الصوب الزراعية على مستوى المحافظة، وفتح منافذ لبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، وضبط أسعار اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها.

وشدد الزملوط فى بيان على متابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة من تزايد أعداد الإصابات.

وكان المحافظ وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحظر تأجير المصارف الزراعية لمزاولة نشاط الصيد وتربية الأسماك، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة حظر زراعات الأرز بالمراكز واستبدالها بزراعة الأرز الجاف على مياه المصارف الزراعية، والذى تم توفير التقاوى الخاصة به من خلال مديرية الزراعة للحفاظ على الخزان الجوفى.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بعرض تقييم دورى لأداء مقدمى الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة ومدى كفاءة الخدمة المقدمة لضمان تقديمها بأفضل الوسائل وتحقيق أفضل النتائج.

المحافظ والكشافة
المحافظ والكشافة

 

لقاء محافظ الوادى الجديد بالكشافة
لقاء محافظ الوادى الجديد بالكشافة

 

وفد الإتحاد العام للكشافة والمرشدات
وفد الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

شهر رمضان

منافذ السلع الغذائية بالوادى الجديد

الوادى الجديد

الاتحاد العام للكشافة

الشباب والرياضة بالوادى الجديد

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