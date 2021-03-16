محافظ المنيا: " حياة كريمة " سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بـ192 قرية

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، خاصة أنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى ، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.
وأشار المحافظ، إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هى (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، العدوة، مغاغة)، بإجمالى 192 قرية، وأعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها، (مياه الشرب- الصرف الصحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات- تأهيل المنازل للأسر أكثر احتياجا)، وذلك طبقاً لخطة موضوعة تشمل الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل قرية، ودراسة الأنشطة الاقتصادية، التى تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية.
وناقش اللقاء عددا من القضايا والموضوعات التى تهم أهالى المحافظة بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق، والرياضة، وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة، ووجه المحافظ وكلاء الوزارة بدارسة جميع القضايا والموضوعات التى تم طرحها من قبل النواب خاصة وأنها تمثل طلبات المواطنين.
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