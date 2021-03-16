محافظ المنيا: " حياة كريمة " سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بـ192 قرية

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، خاصة أنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى ، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هى (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، العدوة، مغاغة)، بإجمالى 192 قرية، وأعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها، (مياه الشرب- الصرف الصحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات- تأهيل المنازل للأسر أكثر احتياجا)، وذلك طبقاً لخطة موضوعة تشمل الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل قرية، ودراسة الأنشطة الاقتصادية، التى تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية.

وناقش اللقاء عددا من القضايا والموضوعات التى تهم أهالى المحافظة بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق، والرياضة، وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة، ووجه المحافظ وكلاء الوزارة بدارسة جميع القضايا والموضوعات التى تم طرحها من قبل النواب خاصة وأنها تمثل طلبات المواطنين.