محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع التنسيق الحضارى لتطوير محيط السيد البدوى

الغربية _ عادل ضرة

وقع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك لتطوير وتجميل منطقة السيد البدوى بمدينة طنطا والمسارات المؤدية إليه باعتباره أحد المشاريع القومية.

وقال محافظ الغربية، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول يهدف لإنهاء حالة العشوائية المحيطة بمنطقة مسجد السيد البدوى سواء من الباعة الجائلين أو المتعدين على حرم الطريق، وكذلك تأهيل المنطقة لاستقبال الزيارات السياحية المحلية والدولية وظهرها بالمظهر الحضارى المناسب لمسجد السيد البدوى كأثر تاريخى بالمحافظة، حيث سيتم توحيد عرض الأرصفة واسترداد الحقوق الأصلية، عمل ممشى حضارى لتوفير مسار مناسب لحركة الزائرين، عمل منافذ بيع حضارية لتلبية إحتياجات الزائرين، عمل منظومة إضاءة ديكورية ومراقبة بالكاميرات، رصف الطريق بالبازالات، دهان واجهات العمارات المطلة على الميدان وتوحيد نموذج مظلة معدنية على جميع واجهات المحال التجارية.

يذكر أن محافظة الغربية قد انتهت من تطوير ميدان المحطة بنسبة 100% ومن المتوقع الانتهاء من محيط مسجد السيد البدوى نهاية الشهر المقبل.



محافظ الغربية يوقع بروتوكول تطوير محيط السيد البدوى