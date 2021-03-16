اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع التنسيق الحضارى لتطوير محيط السيد البدوى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:16 م
محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع التنسيق الحضارى لتطوير محيط السيد البدوى محافظ الغربية يوقع بروتوكول تطوير محيط ميدان السيد البدوى
الغربية _ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك لتطوير وتجميل منطقة السيد البدوى بمدينة طنطا والمسارات المؤدية إليه باعتباره أحد المشاريع القومية.

وقال محافظ الغربية، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن البروتوكول يهدف لإنهاء حالة العشوائية المحيطة بمنطقة مسجد السيد البدوى سواء من الباعة الجائلين أو المتعدين على حرم الطريق، وكذلك تأهيل المنطقة لاستقبال الزيارات السياحية المحلية والدولية وظهرها بالمظهر الحضارى المناسب لمسجد السيد البدوى كأثر تاريخى بالمحافظة، حيث سيتم توحيد عرض الأرصفة واسترداد الحقوق الأصلية، عمل ممشى حضارى لتوفير مسار مناسب لحركة الزائرين، عمل منافذ بيع حضارية لتلبية إحتياجات الزائرين، عمل منظومة إضاءة ديكورية ومراقبة بالكاميرات، رصف الطريق بالبازالات، دهان واجهات العمارات المطلة على الميدان وتوحيد نموذج مظلة معدنية على جميع واجهات المحال التجارية.

يذكر أن محافظة الغربية قد انتهت من تطوير ميدان المحطة بنسبة 100% ومن المتوقع الانتهاء من محيط مسجد السيد البدوى نهاية الشهر المقبل.

 

محافظ الغربية يوقع بروتوكول تطوير محيط السيد البدوى
محافظ الغربية يوقع بروتوكول تطوير محيط السيد البدوى

 

محافظ الغربية خلال لقائه بجهاز التنسيق الحضاري
محافظ الغربية خلال لقائه بجهاز التنسيق الحضاري

التنسيق الحضارى

مسجد السيد البدوى

طنطا

الغربية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوى بطنطا.. صور

الثلاثاء، 19 يناير 2021 07:06 م

محافظة الغربية تصدر بيانا حول تطوير ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوى

الخميس، 14 يناير 2021 01:20 م

2020 عام تطوير البنية التحتية بمحافظة الغربية.. إعادة ترميم مصالح ومجمعات خدمية بالمراكز والمدن.. تطوير مسار العائلة المقدسة.. وإنهاء 78% من أعمال ميدان المحطة ومسجد السيد البدوى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:42 م

وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد تطوير كورنيش القاصد ومنطقة السيد البدوى

الإثنين، 17 أغسطس 2020 09:26 ص

محافظ الغربية ونائبه فى جولة تفقدية لميدانى المحطة والسيد البدوى.. صور

الخميس، 02 يوليه 2020 12:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة