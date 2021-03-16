محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين، والاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم، لإقامة مشروعات حقيقة للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة، والمهندسة سلوى صبحى وكيلة وزارة الإسكان، وعلى الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالى رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله مستشار جمعيه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مدير إدارة الاستثمار، وهانى السيد مدير إدارة الشئون القانونية وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وممثلى وهيئة الاستثمار والتنمية الصناعية.

بدأ الاجتماع بعرض كتب شركات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بشأن المقايسات الخاصة بترفيق منطقة 19.6 فدان توسعات – منطقة بلبيس الصناعية، وذلك لإرسالها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتوفير الدعم اللازم لترفيق المنطقة، وتحسين بيئة العمل، وللحد من البطالة بخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ليحيوا حياة كريمة.

وقال المحافظ إن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشدداً على سرعة الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير، وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس لإعداد التصور الأمثل لتطوير وتجميل المدخل المؤدى للمنطقة الصناعية ببلبيس مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان لظهوره بالمظهر اللائق.

أكد المحافظ، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثمارى جاذب وقوى وطرح الفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدى العاملة الماهرة والتى إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد فى زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الإقتصاد المصرى.