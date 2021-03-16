محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات التيرم الأول للإعدادية بنسبة نجاح 98.43 %

الشرقية- إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 /2021 بنسبة نجاح بلغت 98.43%، حيث تقدم لآداء الامتحان 114728 طالب وطالبة، حضر منهم 114532.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 2965 طالب وطالبة، حضر منهم 2867.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب .

هنأ محافظ الشرقية الناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب.