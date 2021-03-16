محافظ الشرقية يعتمد المخططات التفصيلية لأولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المخططات التفصيلية لمدن أولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقا للمخطط الاستراتيجى المعتمد لتلك المدن.

وأكد المحافظ فى بيان، أن الإعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

أوضح محافظ الشرقية أن المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كافة الإشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتاً إلى أنه جاء تلبية لإحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، لافتا إلى أنه تم مراعاه التنمية الإقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقى المدن والالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جهتها، أوضحت المهندسة سالى حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن اعتماد المخططات التفصيلية جاءت بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية والإنشائية، وذلك بعد إجراء دراسة متأنيه وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها للمساهمة فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان.

وأشارت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، إلى أنه تم الإنتهاء من إعتماد 6 مخططات تفصيلية لمدن ( أولاد صقر ومشتول السوق وابو حماد ومنيا القمح وبلبيس والابراهمية ) من ضمن 11 مدينه، وجارى إعداد الدراسات اللازمة للإنتهاء من المخططات التفصيلية للمدن المتبقية لتحقيق الإستفادة من الحيز العمرانى المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى سياق آخر، شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتى تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط 7 تكاتك مخالفة لخطوط السير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد محافظ الشرقية على تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة لصقل مهارات وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية لضبط منظومة العمل، وذلك تماشياً مع خطة الدولة، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفى هذا السياق أشار اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أن الشركة فى حاله حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمى للمعلومات ومن ثم تطوير العنصر البشرى بإعتباره أحد مقومات النجاح لأى مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام مسئولى السلامة والصحة المهنية بفرع الشركة بصان الحجر بتنفيذ ورشة عمل لتدريب العاملين بمحطة مياه حجير على كيفية التعامل مع تسريب الكلور، كما تم تعريفهم بالإسعافات الأولية فى حالات الإختناقات والحروق.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الدورات تهدف إلى بث الأمان والطمأنينة فى قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم، وتأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.



التعامل مع تسريب الكلور



دورات تدريبية