محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديد

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا بحضور اللواء عبد القادر النورى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، "طلخا، وميت غمر، والمطرية، ومنية النصر، ونبروة، وبلقاس، وحى غرب المنصورة، ومسئولى الأوقاف ومسئولى الهندسة والصيانة بقطاع السكة الحديد ومديرى عموم الأملاك والمرافق والتفتيش والمتابعة والشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.

وتناول المحافظ، خلال الاجتماع استعراض المعوقات التى تعترض تطوير المزلقانات ومقترحات الحل لها، بالإضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على حرم السكة الحديد، وذلك لسرعة تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة تضافر جهود كافة الوحدات المحلية مع قطاع السكة الحديد للعمل بكل الجدية لسرعة إزالة معوقات تنفيذ المشروع.

كما كلف محافظ الدقهلية، السكرتير العام للمحافظة للمتابعة أولا بأول جميع الخطوات والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن للإسراع بتنفيذ التطوير للمزلقانات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أننا جميعا كأجهزة تنفيذية كل فى مجاله نعمل من أجل تحقيق الصالح العام لمواطنى الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة إنهائها تحقيقا لرضا المواطنين.