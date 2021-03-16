محافظ أسيوط يناقش تنفيذ مشروعات حياة كريمة مع رئيس المقاولون العرب

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، الثلاثاء، المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق له لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة، وبحث سبل تذليل العقبات لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية وبعض مشروعات الكبارى بالمحافظة بالإضافة إلى استعراض مشروعات الصرف الصحى التى ستنفذها الشركة بقرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومبادرة تطوير الريف المصرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية لتذليل العقبات امام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة والبدء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى وفقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الشركة بقطاع الصرف الصحى والكبارى بالمحافظة منها مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية " الصفا " والتى يجرى تنفيذه بتكلفة 180 مليون جنيه بطاقة قدرها 18 ألف م3/يوم ويتكون من 4 محطة رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التى تخدم المدينة الصناعية بالكامل ومشروع صرف صحى منطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب والذى يجرى تنفيذه بتكلفة 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بالاضافة الى مشروع كوبرى منقباد العلوى على النيل والذى تنفذه الشركة بإجمالى طول 1600متر وعرض 16.7متر ويعد نقلة نوعية فى حركة النقل والمواصلات فى المحافظة خاصة بالمدخل الشمالى لمدينة أسيوط لأنه سيقضى على التكدس والزحام المرورى ويسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذى يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على المتابعة المستمرة للأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل كافة العقبات للإسراع فى نهو المشروعات وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتشغيلها وبخاصة مشروعى صرف صحى المنطقة الصناعية لخدمة المنطقتين الصناعيتين وجذب استثمارات جديدة وتحسن خدمات الصرف بالمنطقتين، معلنًا تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة واتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما استعرض المحافظ بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا فى العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكبارى والرى والصحة والطب البيطرى والكهرباء وتدعيم الوحدات المحلية والتعليم مشيدا بجودة الأعمال بالمشروعات، التى تنفذها الشركة بالمحافظة وتطبيق معايير الجودة فى التنفيذ مطالبا بتسريع وتيرة العمل لسرعة نهو المشورعات وفقا للخطة الزمنية للمشروعات.

وأوضح المحافظ أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع .

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بعدد 39 قرية بمراكز منفلوط وابنوب والفتح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بالاضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية مؤكدا على تسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية لسرعة نهو الأعمال وتشغيلها بالإضافة إلى استكمال مشروع كوبرى المدخل الشمالى لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد والذى يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه ، معلناً تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية وبالمواصفات والاشتراطات الفنية موجها الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمها المستمر لجهود الشركة فى تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات ببعض المشروعات لسرعة نهو الأعمال والمتابعة المستمرة لمختلف مراحل التنفيذ.