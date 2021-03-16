محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحى "محطة مصر" احتفالا بيوم الشهيد

أسيوط هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، العرض المسرحى "محطة مصر" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وكرم عدد من أسر الشهداء، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ويستمر العرض المسرحى حتى يوم 17 مارس الجارى بمسرح قصر ثقافة أسيوط وهو من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة "المواجهة والتجوال" والتى تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافياً وفنياً .

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط وأسر وأبناء الشهداء.

بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لورشة عمل تصنيع الخزف والتى يجرى تنفيذها بقصر ثقافة أسيوط بمشاركة العديد من الشباب لتدريبهم على تصنيع الأوانى الخزفية تحت إشراف المدربين المتخصصين لتنمية مهارات الشباب وصقل خبراتهم على الحرف التقليدية والتراثية.

كما شهد المحافظ العرض المسرحى "محطة مصر" وسط حضور من الشباب والأطفال وأسر الشهداء، مشيدًا بالعرض المسرحى الذى تميز بالأداء المتميز الذى يشهده مسرح العرائس.



الاحتفال بيوم الشهيد