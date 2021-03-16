محافظ أسيوط يبحث مع وفد من مجلس الوزراء وشباب حياة كريمة تنفيذ المشروعات

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، وفد مجلس الوزراء وشباب الوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة لتنسيق الجهود لتوفير قطع الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية ومرافق عليها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية لاستيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها إلى العمل الخيرى والتنموى وتفعيلا لدور لجان الرصد الميدانى لافتًا إلى أهمية دور الشباب المتطوع الذى يعمل من أجل إحداث تغيير ملموس فى حياة من هم أكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد حسن والمهندس هيثم مازن والمهندس محمد سعيد بالمكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء ونادر حسين نائب رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد والمهندس عادل عبد الطيف مدير عام منطقة تعمير أسيوط بجهاز التعمير، والمهندسة هبة عبدالناصر مدير مشروع تطوير الريف بجهاز التعمير، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام، محافظة أسيوط بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد سامى المنسق المساعد، وشريف دياب منسق عام مبادرة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ورؤساء المراكز ومسئولى جهاز التعمير .

وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات التى سيجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروع مجمع الخدمات، والذى سيجرى تنفيذه بجميع الوحدات المحلية القروية لخدمة القرى وتوابعها، ويتكون من مكاتب لجميع الخدمات التى يحتاجها المواطنين من سجل مدنى ومكتب بريد ومركز تكنولوجى وتضامن اجتماعى، ومقر للوحدة المحلية، مؤكدا أهمية مشاركة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى بمبادرات تنموية لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" معلنًا دعمه الكامل للمبادرات التنموية التى تنفذها مؤسسة حياة كريمة وتستهدف قرى ومراكز المحافظة منها مبادرة "التصالح حياة" لسداد رسوم جدية التصالح للأسر غير القادرة فضلًا عن المشاركة فى مبادرة "سكن كريم" وحصر وتدقيق بيانات الأسر المستهدفة بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز لتحديد قطع الأراضى بعد معاينتها على الطبيعة لنهو إجراءات التخصيص للبدء فى إقامة مشروع مجمع الخدمات المتكامل عليها بجميع القرى والمراكز المستهدفة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الاكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع، مؤكدًا مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع، وذلك تلبية لاحتياجات الأهالى، مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع مسئولى جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات"، مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولى المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء ومسئولى المشروع القومى بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولى جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع

وفى سياق آخر، فاجأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية - العاملين بمخزن الأدوية الرئيسى بحى شرق بمدينة أسيوط لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية الطبية وخاصة المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية والوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام مخزن الأدوية الرئيسى المجاور لمستشفى الرمد واستمع إلى شرح للدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجى المتوفر وتابع سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة فى بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

وكلف محافظ أسيوط، القائمين على مخزن الأدوية بالمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن من خلال قاعدة البيانات الالكترونية والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز كما شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن حفاظاً على صحتهم.



محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق



مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق