محافظ أسوان يخاطب "الإسكان" لحل مشكلة المياه الجوفية بنفق السد العالى

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوضع تصميمات لمشروع الحل النهائي للتخلص نهائياً من مشكلة تراكم المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق، فى إطار جهود لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة.

وعقد محافظ أسوان، اجتماعاً، اليوم، الأربعاء، لتنفيذ الحل النهائي والعاجل لمشكلة تجمع المياه الجوفية، بحضور الدكتور ماهر عبد التواب رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب ، بجانب مديرى الإسكان والمشروعات ورئيس مركز ومدينة أسوان.

وبعد طرح كافة الدراسات السابقة والتي قامت بها لجان علمية من كلية الهندسة بجامعة أسوان ، وأيضاً فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بالإضافة إلى المعاينات الميدانية التي قام بها المختصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوضع تصميمات لمشروع الحل النهائي للتخلص نهائياً من مشكلة تراكم المياه الجوفية خلال فترة السدة الشتوية، وهو الذى يعوق الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة، الحركة السياحية الوافدة من خلال الحافلات السياحية المتجهة للميناء السياحى بالسد العالى، بجانب أن النفق هو الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع والذى سيقوم على الدراسات العلمية وأخذ عينات من المياه وجسات التربة وخاصة في ظل عدم وجود أي تسريب من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة.