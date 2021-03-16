غزة(أ ش أ)

عقدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لقاء مع ممثلى الفصائل الفلسطينية، وأطلعتهم على إجراءات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقبلة، وأوضحت اللجنة فى بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الثلاثاء، أن ممثلى 14 فصيلا سياسيا شاركوا فى اللقاء الذى عقد فى المكتب الإقليمى للجنة فى مدينة غزة، موضحة أنه جرى خلال اللقاء بحث وتوضيح شروط ونماذج الترشح لعضوية المجلس التشريعى والمرفقات اللازمة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات الفصائل بخصوص هذه المرحلة الهامة من العملية الانتخابية.