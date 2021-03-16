كيف تحمى نفسك من التجاعيد المبكرة؟ احرص على الفاكهة والخضراوات

ندى سليم

التجاعيد من علامات التقدم فى العمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤدى الى الإصابة بالشيخوخة المبكرة التي تجعلك عرضة لظهور العديد من العلامات الأخرى، لذا فلابد من الاعتناء بنظام غذائى وتجنب بعض العادات الخاطئة التي تسرع معدلات اصابتك بالشيخوخة.



كيف تحمى بشرتك من التجاعيد

وطبقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الامريكية للأمراض الجلدية ونشر في موقع Medicine، فإن التعرض للشمس هو سبب رئيسي لحدوث شيخوخة الجلد المبكرة، لذا فلابد من حماية بشرتك من أشعة الشمس وتناول الأطعمة الصحية حتى تبطئ من تعرضك لعلامات الشيخوخة المزعجة.

وأوصى التقرير بضرورة حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ووضع واقى من الشمس ذو عامل حماية 30 أو أعلى لجميع أنواع البشرة التي لا تغطيها الملابس، مع ضرورة ارتداء ملابس تساعد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة الى وضع مرطب يومى للوجه التي تمنح البشرة مظهرا شبابيا، مع تجنب غسل الوجة باستمرار ليكون بحد أقصى مرتين يوميا أو عند التعرق فقط.

وأكد التقرير على تجنب حركات الوجه المتكررة مثل التحديق أو العبوس أو وضع قشة أو سيجارة في فمك، والتي يمكن أن تسبب التجاعيد بمرور الوقت، بالإضافة الى ضرورة تجنب التدخين والكحوليات، مع تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مع الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، والذى قد يساعد في منع الضرر الذي يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.

في حين أكد تقرير صادر عن المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، أن الاكتئاب الشديد البشرة بالتجاعيد نتيجة حدوث تقلصات للعضلات التي تتحكم في الجبهة وحول الفم مما يؤدى الى ظهورها.

وأوصى أيضا بضرورة تناول البروتين نظرا لأن البشرة تتكون بشكل أساسى منه لذا من المهم التأكد من أن تناول الطعام يوفر العناصر الضرورية لنظام غذائي شامل، و تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي تسمح للجسم بدمج البروتينات الغذائية في الجلد.