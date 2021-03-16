اليوم السابع
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كوريا الشمالية تطالب واشنطن بعدم إثارة ضجة إذا أرادت السلام

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:04 ص
كوريا الشمالية تطالب واشنطن بعدم إثارة ضجة إذا أرادت السلام شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج
وكالات

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وجهت كوريا الشمالية تحذيرا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، قائلة: "إذا أردتم السلام فيجب تجنب إثارة الضجة".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، حذرت الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أنه "إذا كانت واشنطن تريد السلام فعليها أن تتجنب إثارة الضجة".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن إدارة بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكنها لم تتلق أي رد منها حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها، أن الولايات المتحدة سعت إلى إجراء اتصالات مع كوريا الشمالية عبر قنوات متعددة "للحد من مخاطر التصعيد"، لكنها لم تتلق الرد.

 

كوريا الشمالية

كيم يو جونج

أمريكا

أمريكا وكوريا الشمالية

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