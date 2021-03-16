كل ما تريدين معرفته عن أعراض وأسباب سرطان عنق الرحم

كتب - محمود جلال

هناك العديد من الأمراض التي تهدد الحياة، واحد منهم هو السرطان، وهنا نطرح موضوعات مختلفة تتعلق بصحة المرأة، ونتطرق اليوم إلى سرطان عنق الرحم، الذى يعتبر من الأمراض التي تودي بحياة الكثيرين، ونتناول أبرز الإجابات التي تدور في ذهنك حول التعريف وأسباب الإصابة والأعراض عن سرطان عنق الرحم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



كل ماتريد معرفته عن مرض سرطان عنق الرح على المرأة

ما هو سرطان عنق الرحم؟

يحدث سرطان عنق الرحم في الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل، وهناك سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري هي المسؤولة عن التسبب في هذا السرطان.



سرطان عنق الرحم

ماهى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم؟

من الأرجح أن الشابات لا يصبن بهذا السرطان، حيث تتراوح أعمار معظم النساء المصابات بسرطان عنق الرحم بين 35-44 عامًا، ويستغرق سرطان الرحم ما يقرب من 15-20 سنة حتى يتطور بشكل كامل.



سرطان عنق الرحم

كيف يحدث سرطان عنق الرحم؟

عندما يتعرض الجسم لفيروس الورم الحليمي البشري، فإن نظام المناعة في الجسم يمنع الفيروس في الغالب من إلحاق أي نوع من الأذى بالجسم، لكن قد يكون الفيروس قادرًا على البقاء على قيد الحياة لسنوات، مما يساهم في عملية الإصابة، والتي يمكن أن تجعل خلايا عنق الرحم تتحول إلى سرطانية.

ماهي أعراض سرطان عنق الرحم؟

فيما يلي أعراض سرطان عنق الرحم التي يجب أن تعرفها: تدفق فترة أثقل، نزيف غير طبيعي بين فترات الحيض، بعد الجماع أو حتى بعد سن اليأس، وإفرازات مهبلية غير عادية قد تحتوي على دم، وهذه هي العلامات التي يمكن أن تكشف عن احتمالية إصابتك بسرطان عنق الرحم.