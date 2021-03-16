كأنك تسمع نصر الدين طوبار.. "إبراهيم" حنجرة ذهبية ستأخذك للسماء.. فيديو

أجرى "اليوم السابع"، لقاء مع الشيخ إبراهيم عبد الرحيم، صاحب الحنجرة الذهبية الذى يشبه نصر الدين طوبار، للحديث عن رحلته مع القرآن والإنشاد والاستماع لقصائد منه وقراءة القرآن الكريم.





والقى الشيخ إبراهيم عبد الرحيم، خلال البث أنشودة "إلهى إليك اهتدينا يا الله، ومجيب السائلين حملت ذنبي".

ويقول إبراهيم عبد الرحيم، إن جده الشيخ عبد الله كان من أشهر المحفظين فى قرية، ووالدته أيضًا حافظة للقرآن وهى السبب فى إبداعه بالقرآن والإنشاد.

ويضيف إبراهيم، أنه تميز فى الإنشاد والإذاعة المدرسية منذ الصغر، وأن ولد ساعده على حفظ كتاب الله، متابعا أن مثله الأعلى فى أصوات مشايخ قراء القرآن الكريم هو القارئ محمود صديق المنشاوى.