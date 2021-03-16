قوات حفظ السلام تدفع بـ 2750 جنديا لتأمين انتخابات أفريقيا الوسطى

كتبت - هند المغربي

زادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) من عناصر القوات على خلفيه الانتخابات التشريعية في البلاد المستمرة حتى 22 مارس الجارى، وذلك عقب تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2566 (2021)، الذي يسمح بزيادة العنصر العسكري لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمقدار 2750 جنديًا وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وشدد المجلس في هذا القرار على أن هذه التعزيزات تهدف بشكل خاص إلى تعزيز قدرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على أداء المهام ذات الأولوية المنوطة بها في السياق الحالي المتطور في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدة الإنسانية.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بدأت بسلام في جميع أنحاء البلاد دون وقوع حوادث، لافتا إلى أن عددا من المسؤولين من مكتب حفظ السلام التابع للأمم المتحدة ، بمن فيهم كبار القادة ، أجروا زيارة عدة مراكز اقتراع في بانجي ولاحظوا ارتفاع مستوى إقبال الناخبين.

وأضاف إن قوات حفظ السلام قامت بدوريات نشطة في جميع مراكز الاقتراع لضمان الأمن، بالتعاون مع القوات الوطنية، لافتا إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للسلطات من أجل نقل المواد الانتخابية وعملية النتائج، قبل نشرها مؤقتًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.