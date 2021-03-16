قطع الكهرباء عن 8 مناطق بأسيوط .. تعرف عليها

أسيوط - هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط، عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، عن انقطاع الكهرباء بدًءا من صباح اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعة لإجراء أعمال الصيانة بلوحة كهرباء البركة.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث فى بيان له، إنه بناءً على الإشارة الواردة من قطاع كهرباء جنوب أسيوط، فسيتم قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمحافظة أسيوط اليوم الثلاثاء ولمدة ساعة صباحآ بمناطق " أجزاء من شارع يسرى راغب – أبراج الشرق – شارع الجيش صيدناوى – منطقه الوكايل بالقيسارية – سنترال غرب – الشيخ على عبد الدايم – شارع سعد زغلول – منطقه الشادر القديم " وذلك لأعمال صيانه بلوحه كهرباء البركة.