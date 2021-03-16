فرنسا تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى منطقة بريتانى

رويترز

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

وقالت الوزارة إن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.

وكانت قد أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستنقل بنهاية الأسبوع الجاري حوالي 100 مريض بفيروس كورونا من وحدات العناية المركزة من إقليم "ليل دو فرانس"، الذي يضم العاصمة باريس، وذلك لتخفيف الضغط الذي بلغ أشده هذا الأسبوع على المستشفيات.