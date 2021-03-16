اليوم السابع
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عوض تاج الدين: التعرض لموجة ثالثة وارد ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:50 م
عوض تاج الدين: التعرض لموجة ثالثة وارد ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية عوض تاج الدين
ماجد تمراز

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن ما نشهده الآن على أرض الواقع هو تذبذب في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الزيادة تأتى في حدود بسيطة، ومن الممكن أن يحدث ارتفاع فى الإصابات ونصل للموجة الثالثة من فيروس كورونا.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "لنتجنب الموجة الثالثة علينا أن نطبق الإجراءات الاحترازية التي تقينا من الإصابة بالفيروس بشكل مؤكد، وعدد الإصابات التى تعلن هي الأعداد التى سجلت في وزارة الصحة، وبكل شفافية تعلن الوزارة الأعداد التى رصدتها، وبعد مرور موجتين من الجائحةس، أصبح هناك وعي قومي في التعامل مع كورونا".
 
وقال: "الحالات الشديدة التي تعاني من أعراض كبيرة تتوجه للمستشفى، وبعض هذه الحالات يتم علاجها في المنزل لأن أعراضها لا ترتقى للذهاب للمستشفى، وبالنسبة لأعداد الوفيات فهي تراكمية، وقد يكون المتوفي داخل الرعاية المركزة منذ أسبوع، وهذه الوفيات تعبر عن نسبة مئوية لأعداد الإصابات".
 
وتابع: "جميع لقاحات كورونا لم تسجل بصورة نهائية حتى الآن وفى حالة تجارب مستمرة، وألمانيا تعلق استخدام لقاحات كورونا بسبب الأعراض الجانبية، لذلك علينا مراقبة الآثار".

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محمد عوض تاج الدين

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