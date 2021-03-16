عودة المياه لمناطق مدينة نصر بعد انتهاء أعمال إصلاح الخط المكسور

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه القاهرة الكبرى، انتهاء أعمال إصلاح خط المياه قطر 400 مللى، وتم ضخ المياه الى مناطق ( السويسرى أ - الطوب الرملى - المسبك الآلى -

مساكن ماليزيا ) المتأثرة بأعمال الانقطاع.

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قد أعلنت صباح اليوم قطع المياه عن السويسرى أ – الطوب الرملى – المسبك الآلى – مساكن ماليزيا"، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى قطر 400 مم أمام مصنع المكرونة – الطوب الرملى – الحى العاشر، وذلك بسبب أعمال التطوير المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.