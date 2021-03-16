طريق الشيطان.. قصة شاب أدمن المخدرات وأنهت حياته جرعة زائدة فى أطفيح

كتب أحمد الجعفرى

دفعه أصدقاء السوء نحو تعاطي المواد المخدرة حتى أدمنها، ولم يمر يوم فالثاني إلا وتعاطاها بكميات كبيرة، لم يعد يشعر بحياته، فقد معنى كل شيء، فابتعد عن أسرته، وجالس أصدقاء السوء، ولم تفارق يده سيجارة المخدرات، التى كانت تحمل له مفاجأة غير سارة سوف تنهى حياته.

وفي منطقه خالية بمركز أطفيح بجنوب محافظة الجيزة، عثر الأهالي على جثة شاب وبجواره بقايا سيجارة الحشيش التي كان يتعاطاها، والتي قضت على حياته بعد أن تناول المخدرات بجرعات عالية، أسفرت عن إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أدت إلى وفاته.

والتحقيقات كشفت تعاطى المتوفى جرعة زائدة من المواد المخدرة، تسببت في إنهاء حياته، وأن زوج شقيقته حاول إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه عقب تأكده من وفاته، تخلص من الجثة بمكان مهجور، وتمكن رجال المباحث من ضبطه. بعد إجراء التحقيقات اللازمة حول الواقعة وورود التقارير الطبية بشأن وفاة المجنى عليه، وبيان عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته أصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ التحقيقات في القضية.

وتلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة خالية من السكان، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب، يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وتوصل رجال المباحث لهوية الشاب المعثور على جثته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين من خلال التحريات، أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، خلال تواجده بصحبة زوج شقيقته، ما أسفر عن وفاته، وحاول زوج شقيقته نقله إلى المستشفى، إلا أنه تخلص من الجثة بمكان العثور عليها، عقب تأكده من وفاته، وألقى رجال المباحث القبض على زوج شقيقة الشاب المتوفي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.