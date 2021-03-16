اليوم السابع
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ضبط 4 بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالبلينا جنوب سوهاج

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:38 ص
ضبط 4 بينهم 2 مصابين فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالبلينا جنوب سوهاج اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز، وإلقاء القبض على 4 أشخاص مشاركين فيها، من بينهم 2 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم تحويل أحدهم لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج والأخر لمستشفى البلينا المركزى.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب أفاد فيه بوقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا بين طرفين، ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها وإلقاء القبض على المشاركين فيها.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامه طنطاوى وكيل فرع البحث، الرائد محمد أبوالعطى، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز تبين أنها بين طرف أول عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس "، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، ونجله 29 سنة نجار مصاباً " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وبين طرف ثان عامل، ونجله 33 نجار مصابين " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى من الطرف الثانى فرد خرطوش محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات عائلية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

 


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