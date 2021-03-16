ضبط معمل تحاليل يستخدم أدوية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 52 قضية تموينية متنوعة.

تم ضبط صاحب مركز تحاليل طبية، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته أدوية كيماوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها وتم ضبط "15" عبوة أدوية، وتم ضبط "250" كيلوجرام دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 8 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 6 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 10 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و" 5 " قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

يذكر أن إدارة مباحث التموين بسوهاج، وجهت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 56 قضية تموينية متنوعة.

وتمكنت الحملة، من ضبط صاحب مخبز حلواني، ويقيم دائرة مركز أبو تيج أسيوط لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "160 " كيلوجرام مربي وجبنة رومي ومسحوق شكولاتة ومخبوزات، وصاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط "10" علبة سجائر، وضبط صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز العسيرات لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط " 18 " علبة سجائر.