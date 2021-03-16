ضبط مصنع لإنتاج أعلاف الدواجن يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، مصنع لإنتاج مركزات أعلاف الدواجن يستخدم مواد منتهية الصلاحية، ومخالفات أخرى، ذلك فى إطار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال بيان، إنه قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، وتم ضبط مخالفات متنوعة وجاءت بياناتها تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع مركزات أعلاف دواجن بمنطقه الروبيكى لوجود خامات إنتاج منتهية الصلاحية وخامات مجهولة المصدر بالمخزن داخل المصنع، وتم التحفظ على 2 برميل كحول أبيض وأحمر منتهى الصلاحية تزن الواحد 160 لتر كحول بإجمالي 320 لتر كحول منتهى الصلاحية، كما تم التحفظ على 3 شكاير خميرة فورية تزن الواحدة 25 كيلو خميرة فورية مجهولة المصدر بإجمالى 75 كيلو جرام.

وتم تحرير 3 محاضر جنح ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.