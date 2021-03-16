اليوم السابع
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ضبط عاطل وترزى بحوزتهما 70 تذكرة هيروين فى الدقهلية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:27 م
ضبط عاطل وترزى بحوزتهما 70 تذكرة هيروين فى الدقهلية مخدرات _ صورة أرشيفية
الدقهلية _ شريف الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من القبض على عاطل وترزى داخل توك توك بمنطقة منية سمنود، التابعة لمركز أجا، وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر قبل قيامهما بتوزيعه على المتعاطين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخصان بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز أجا.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطل 33 سنة، وآخر ترزی، ويقيمان بقرية منية سمنود أثناء تواجدهما بالقرب من كوبرى سمنود مستقلان توك توك غير مرخص وبحوزتهما 70 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى 530 جنيه و2 هاتف محمول و2 سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملائهما، والسلاحين للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

تم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


هيروين

الدقهلية

مركز أجا

تجارة المخدرات

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