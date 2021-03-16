ضبط شخص حول شقته وكرا لتصنيع وترويج الأقرص المخدرة فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص بمدينة نصر، لاتهامه بتصنيع الأقرص المخدرة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة (الأقراص مخدرة) بقصد الإتجار بها ويتخذ من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من المواد التى تُستخدم فى عملية التصنيع - كمية من الكبسولات الفارغة).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.