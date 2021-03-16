ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدتان لسرقة رواد البنوك فى منطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل نسائى عصابى بمنطقة النزهة، تخصص نشاطة الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية" ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضاً بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء ارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة- هاتف محمول ) قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.