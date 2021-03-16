"صحة الشرقية" تستجيب لمناشدة أم تطالب بعلاج ابنها يعانى من شلل دماغى

الشرقية - إيمان مهنى

استجاب الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمواطنة من كفر الربعماية بمنشية أبو عمر مركز الحسينية، وتستغيث من عدم قدرتها على علاج نجلها "زايد محمد" أحد ابنيها التوأم، والذى يبلغ من العمر عامين، ويعانى من اضطرابات فى الجهاز العصبى، وشلل دماغى فى وظائف الحركة والإدراك.

وقال صحة الشرقية فى بيان، إن وكيل الوزارة، كلف مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير مستشفى الحسينية المركزى، بإرسال فريق طبى من المستشفى لمنزل السيدة وتوقيع الكشف الطبى على نجلها، وعلى الفور قام الدكتور يحيى النجار رئيس قسم المخ والأعصاب، والدكتور محمد الرمادى وكيل المستشفى، والدكتور أحمد الشوادفى نائب مدير المستشفى، بالتوجه لمنزل الطفل وتوقيع الكشف الطبى عليه، ومناظرة جميع التقارير والفحوصات الطبية السابقة له.

ووجه وكيل الوزارة، باستكمال كافة الفحوصات الطبية بمستشفى الحسينية المركزى صباح اليوم، وتم ذلك بإستكمال كافة الفحوصات الطبية ، وتوقيع الكشف الطبى على الطفل فى التخصصات المختلفة من خلال الأطباء الاستشاريين، وتم عمل قرار علاج له ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ووجه وكيل الوزارة، بإجراء جلسات العلاج الطبيعى للطفل بوحدة العلاج الطبيعى بالمستشفى، وتحت إشراف مباشر من مدير المستشفى.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمدير إدارة المستشفيات، ومدير المستشفى، وجميع الأطباء والفريق الطبى المشارك، لسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للطفل، والمساهمة فى التخفيف من معاناة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية .