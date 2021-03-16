اليوم السابع
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صحة الدقهلية: تطعيم 500 مواطن من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:58 م
صحة الدقهلية: تطعيم 500 مواطن من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا التطعيم بلقاح كورونا
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم أكثر من 500 مواطن من كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، ومرضى الفشل الكلوى، ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب بلقاح فيروس كورونا.

كما أوضح وكيل الوزارة، أن التطعيم بالمجان، ويتم بشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى فى أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بمركز اللقاح بالمستشفى الدولى.

جدير بالذكر أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذى سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط أما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل أو التوجه لمكاتب مساعده المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى بالمستشفيات الحكومية.

كما حث مكى، المواطنين على تجنب التجمعات العائلية، والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات فى الأماكن العامة، مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة تقاعس الكثير عن الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة.

وتهيب صحة الدقهلية، بجميع المواطنين الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تعد محافظة الدقهلية إلى الآن فى المنطقة الآمنة نسبة لعدد سكان المحافظة ولعدد المصابين على مستوى الجمهورية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من الوباء.

 

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا

 

تطعيم كبار السن
تطعيم كبار السن

 

كبار السن ينتظرون دورهم
كبار السن ينتظرون دورهم

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