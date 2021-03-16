"صحة أسوان" تدعم مستشفيات المحافظة بتانك أكسجين سعة 3000 لتر

أسوان – عبد الله صلاح

أضافت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تانك أكسجين سعة 3000 لتر سائل، لدعم مستشفى الصدر والحميات بأسوان، فى إطار الارتقاء بالخدمة الطبية ودعم المستشفيات، فى ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق صبح، مدير الطب العلاجى، فى بيان صحفى، أن أعمال التركيب أشرف عليها الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وكذلك أعمال اللجنة الفنية التى كانت تشرف على عملية التركيب على الشبكة، واستمر العمل عليها حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم، وذلك تلبية لاحتياجات المستشفيات وتفعيله لخدمة مرضى.

وأعلن الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تدشين منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، مؤكداً أن المنظومة تأتى فى إطار سعى وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا فى التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

وعن آلية عمل المنظومة أوضح الدكتور إيهاب، أنه يتم من خلال إرسال المواطن كلمة "عزل" على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزلياً، ثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدا أن الرسائل التي يتم إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.