اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شواطئ مطروح تتألق استعدادا لموسم الصيف السياحى.. فيديو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 06:26 م
شواطئ مطروح تتألق استعدادا لموسم الصيف السياحى.. فيديو شاطئ مطروح
مطروح حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من شاطئ مطروح العام من الناحية الشرقية، والذى يعتبر من أشهر شواطئ مطروح، ويتميز بالأمواج المنخفضة التى تناسب جميع الفئات، ويمتد الشاطئ نحو 500 متر طولًا حتى وسط المدينة.

كانت قد أجرت محافظة مطروح، خلال العامين الماضيين رفع الكفاءة لمختلف الشواطئ ومن بينها شاطئ كيلو باترا وشاطئ الغرام بالناحية الأخرى لشاطئ مطروح العام، وافتتح أيضًا مشروع ضخم وهو كورنيش غرب مطروح الجديد وهى منطقة كانت غير متصلة بالطرق بتكلفة حوالى 120 مليون جنيه، وبه ممشى أهل مصر ومجموعة من أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وتتواصل أعمال الصيانة والاستعداد للمصايف خلال الأيام الحالية وتنظيف الشواطئ والتشجير وتجميلها استقبالًا للضيوف.

وتفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بعض الشواطئ وأصدر تعليمات لرئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة الاستعداد للمصايف من الآن وجاهزية الخدمات لاستقبال المواطنين مع بداية شهر رمضان.

وتجول اليوم السابع، داخل شاطئ مطروح العام المقابل لمرسى مطروح، حيث يتواجد عدد من المواطنين يصطادون الأسماك وبعض من الشباب الذى يقوم بالسباحة داخل البحر رغم برودة الجو، ويتوافد على مطروح مندوبى الشركات لحجز أماكن للإقامة فيها خلال فترة الصيف.


شواطئ مطروح

موسم الصيف السياحى

شاطىء الغرام

شاطئ مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة