شواطئ مطروح تتألق استعدادا لموسم الصيف السياحى.. فيديو

مطروح حسن مشالى

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من شاطئ مطروح العام من الناحية الشرقية، والذى يعتبر من أشهر شواطئ مطروح، ويتميز بالأمواج المنخفضة التى تناسب جميع الفئات، ويمتد الشاطئ نحو 500 متر طولًا حتى وسط المدينة.

كانت قد أجرت محافظة مطروح، خلال العامين الماضيين رفع الكفاءة لمختلف الشواطئ ومن بينها شاطئ كيلو باترا وشاطئ الغرام بالناحية الأخرى لشاطئ مطروح العام، وافتتح أيضًا مشروع ضخم وهو كورنيش غرب مطروح الجديد وهى منطقة كانت غير متصلة بالطرق بتكلفة حوالى 120 مليون جنيه، وبه ممشى أهل مصر ومجموعة من أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وتتواصل أعمال الصيانة والاستعداد للمصايف خلال الأيام الحالية وتنظيف الشواطئ والتشجير وتجميلها استقبالًا للضيوف.

وتفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بعض الشواطئ وأصدر تعليمات لرئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة الاستعداد للمصايف من الآن وجاهزية الخدمات لاستقبال المواطنين مع بداية شهر رمضان.

وتجول اليوم السابع، داخل شاطئ مطروح العام المقابل لمرسى مطروح، حيث يتواجد عدد من المواطنين يصطادون الأسماك وبعض من الشباب الذى يقوم بالسباحة داخل البحر رغم برودة الجو، ويتوافد على مطروح مندوبى الشركات لحجز أماكن للإقامة فيها خلال فترة الصيف.