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سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية والجرارات الزراعية فى البحيرة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:40 ص
سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية والجرارات الزراعية فى البحيرة حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والجرارات الزراعية بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية والجرارات الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة أكمنه برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (23) واقعة سرقة (11 دراجة نارية " تروسيكل "- 7 دراجة نارية "موتوسيكل" – 5 جرارات زراعية صغيرة).

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلان "تم ضبطهما"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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