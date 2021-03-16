اليوم السابع
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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وترويج الأستروكس بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:20 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وترويج الأستروكس بالدرب الأحمر حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى لتصنيع وترويج مخدر الأستروكس بمنطقة الدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى وأنهما تحصلا عليها من شخصين آخرين.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس – مجموعة من الأدوات والمواد التى يتم إستخدامها فى عملية تصنيع مخدر الإستروكس- هاتف محمول).
 
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة باستخدام المضبوطات حيازتهما وترويجها على عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

اخبار الحوادث

امن القاهرة

حيازه مخدرات

الدرب الاحمر

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قسم شرطة الخليفة

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