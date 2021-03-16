اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:01 م
خالد صلاح
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سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا يزوران مشروعات أغاخان ويبديان إعجابهما بحديقة الأزهر.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 06:54 م
سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا يزوران مشروعات أغاخان ويبديان إعجابهما بحديقة الأزهر.. صور شريف العريان، المدير التنفيذى لشركة أغاخان للخدمات الثقافية فى مصر يستقبل سفيرا الاتحاد الأوربى وإسبانيا.

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قام سفيرا الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان برجر، وإسبانيا، رامون جيل سيزار، اليوم الثلاثاء، بزيارة مشروعات شركة اغاخان للخدمات الثقافية، التى يشارك الاتحاد الأوروبى فى تمويل جزء منها.

وكان فى استقبال السفيران، شريف العريان، المدير التنفيذى لشركة أغاخان للخدمات الثقافية فى مصر، الذى قدم شرحاً تفصيليا لمشروعات الشركة.

وأبدى سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا إعجابهما الشديد بحديقة الأزهر ومشروع دعم الحرف اليدوية بالدرب الأحمر، وكذلك أعمال الترميم الجارية بمسجد الماريدانى، التى يمول منها جزء كبير عن طريق الاتحاد الأوروبى.

سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا يزوران مشروعات أغاخان ويبديان إعجابهما بحديقة الأزهر (1)
 

 

سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا يزوران مشروعات أغاخان ويبديان إعجابهما بحديقة الأزهر (2)
 

 

سفيرا الاتحاد الأوروبى وإسبانيا يزوران مشروعات أغاخان ويبديان إعجابهما بحديقة الأزهر (3)
 

شركة أغاخان

الاتحاد الأوروبى

شريف العريان

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