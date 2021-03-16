اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:07 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-3-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى  18.63 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.65جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى  فسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وعالميا، هيمنت حالة من الحذر على أسواق العملات اليوم الثلاثاء، قبل بدء اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) والذي يستمر يومين.

ومن المنتظر أن يتوقع صناع السياسات بالمجلس أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 بأسرع وتيرة في عقود مع هبوط معدل البطالة وارتفاع نسبة التضخم، لكن من الميستبعد حدوث تغيير في السياسة النقدية.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.63 جنيه للشراء .

18.79 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.62 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.67 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.65 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.67 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.63 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.


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