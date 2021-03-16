روسيا تؤكد حجب "تويتر" خلال شهر حال عدم الالتزام بحذف المحتوى المحظور

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول تنظيمي كبير قوله اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستحجب موقع تويتر خلال شهر ما لم تمتثل الشركة الأمريكية العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي لمطلب إزالة محتوى محظور.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها أبطأت سرعة تحميل موقع تويتر داخل روسيا ردا على ما وصفته بالتقاعس عن إزالة قائمة محددة من المحتوى المحظور.

وقالت تويتر آنذاك إنها قلقة من تأثير الإجراء الروسي على حرية التعبير، ونفت أنها سمحت باستخدام منصتها للترويج لسلوك غير قانوني كما زعمت السلطات الروسية.

في خطوة تصعد المواجهة المتزايدة، نُقل عن فاديم سوبوتين نائب رئيس هيئة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، قوله اليوم الثلاثاء إن تويتر لم تتعامل مع المخاوف الروسية حتى الآن وسيتم حجبها في روسيا في غضون شهر ما لم تفعل ذلك.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن سوبوتين قوله "تويتر لا تتفاعل مع طلباتنا كما ينبغي. إذا استمر الوضع فسيتم حجبها خلال شهر دون أمر من المحكمة".

ونسب إليه قوله إن تويتر لا يزال بإمكانها تلافي الحجب إذا اتخذت إجراء لحذف المحتوى المحظور، والذي قالت موسكو إنه يتضمن مواد إباحية للأطفال ومواد عن المخدرات غير المشروعة وانتحار الأطفال.