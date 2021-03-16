رفع كفاءة قطاعات من شارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية بتكلفة 20 مليون ..صور

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، بطول 4600 م وبتكلفة 20 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 3 شهور، وذلك بعد انتهاء إجراءات الطرح والتعاقد القانونية وتكليف الشركة المنفذة ومديرية الطرق بالإسكندرية بالإسراع بتنفيذ الأعمال، وذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل.

وأكد الشريف فى بيان صادر اليوم، على أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مرور الإسكندرية، لمنع تواجد أى تكدس أو تزاحم أثناء أعمال تطوير شارع مصطفي كامل والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور، مشيرا إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، ولذلك كنا حريصين علي تخصيص مبلغ 20 مليون جنية من الميزانية لرفع كفاءته.

وخلال جولته التفقدية بطول الشارع؛ شدد المحافظ علي سرعة الإنتهاء أعمال التطوير في الوقت المحدد لذلك، وكلف المسئولين بالتعامل الفوري مع جميع التعديات والإشغالات بطول الشارع، وتطوير الأرصفة والأستغلال الأمثل للمساحات الغير مستغلة بالأرصفة، بما لا يعيق حركة المشاة، وكذلك الاهتمام برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالشارع.

علي الصعيد ذاته؛ أوضح المحافظ، أن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى تستهدف رصف 119 شارع علي مستوي أحياء المحافظة، لافتاً إلى أنه تم توفير مبالغ 52 مليون جنيه، وجاري توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.

وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.