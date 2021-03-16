وقال سوجا فى تصريح للصحفيين وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بعد التقاط صورة فى المركز الوطنى للصحة العالمية والطب فى طوكيو أثناء تلقى التطعيم "اعتقدت أنه سيكون مؤلما ولكن الأمر لم يكن سيئا للغاية، التطعيم جزء مهم للغاية من الإجراءات ضد فيروس كورونا، وعلينا تقديم جرعات اللقاح إلى الشعب فى أسرع وقت ممكن".

ومن خلال تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمام الكاميرات، انتهج سوجا سير قادة العالم الآخرين الذين استغلوا تصوير عملية التطعيم كفرصة لبناء الثقة فى اللقاحات المضادة لكوفيد، والذى تعهد بتأمين ما يكفي لسكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة خلال الفترة الأولى من نصف هذا العام.

ومع ذلك، فإن شكوك الشعب اليابانى تجاه اللقاحات قد يعيق طرحها، حيث قال 63.1% فقط من المشاركين فى استطلاع للرأى أجرته وكالة كيودو اليابانية شهر فبراير الماضى إنهم يريدون التطعيم ضد الفيروس التاجى، فيما قال 27.4% إنهم لا يريدون، على ما يبدو بسبب المخاوف من الآثار الجانبية للقاح.

كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضى أن سوجا سيسافر إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل للقاء الرئيس الأمريكى، ليصبح أول زعيم عالمى يلتقى بايدن بعد تسلمه مهام الرئاسة.