اليوم السابع
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رئيس مياه القناة: إصلاح كسر مفاجئ بالخط الرئيسى أسفل جسر ترعة السويس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:39 ص
رئيس مياه القناة: إصلاح كسر مفاجئ بالخط الرئيسى أسفل جسر ترعة السويس إصلاح خط كسر مياه اسفل ترعة جسر السويس
بورسعيد - محمد عزام

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه الرئيسى أسفل جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس ، بمنطقة قمة فايد

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، فى بيان له، إن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن وجود كسر مفاجئ فى الماسورة الرئيسية أسفل جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس أمام منطقة قمة فايد، مما تسبب فى ضعف مياه الشرب عن عدة مناطق تابعة لمركز ومدينة فايد

على الفور، انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فنيو وعمال الشركة، وتمكنوا من أصلاح الكسر فى وقت قياسي، وتم إعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية، وذلك تحت إشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحى مركز ومدينة فايد.

كما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن كسر مفاجئ فى خط قطر 400 مم والمغذى لقرية نفيشة، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم إصلاحه، كما تم إصلاح كسر فى خط 8 بوصة بر غربى قرية السعدية التابعة لمركز ومدينة فايد، كما تم غصلاح كسر خط المياه الرئيسى بقرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين أمام مدرسة المؤسسة.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون فى غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، موضحا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

 

اصلاح الكسر
اصلاح الكسر

 

اصلاحات الكسور
اصلاحات الكسور

 


بورسعيد

مياه الشرب والصرف الصحي

السويس

اصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه اسفل ترعة جسر السويس

خط مياه اسفل ترعة جسر السويس

رئيس شركة مياه القناة

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