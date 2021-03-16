اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس قضايا الدولة يكرم عددا من الموظفات المتميزات بمناسبة يوم المرأة العالمى.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:38 ص
رئيس قضايا الدولة يكرم عددا من الموظفات المتميزات بمناسبة يوم المرأة العالمى.. صور جانب من التكريم
كتب _ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرّم المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، عددا من الموظفات المتميزات بالهيئة، وذلك تقديرا لهن بمناسبة يوم المرأة العالمى.

وأكد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق، على أهمية هذه المناسبة، والتى تدلل على روح الوفاء الأصيل للمرأة والأم المصرية فى كافة الميادين.

وأشاد رئيس الهيئة، بأهمية الدور البارز للمرأة فى تطوير وتنمية المجتمع بمختلف المجالات كونها تشكل نموذجا فى العطاء المتواصل، وأن المرأة تصنع دورها فى مجتمعها بدءا من البيت والأسرة وانطلاقها نحو العمل والإنجاز.

وشارك فى حفل التكريم المستشارون إيهاب سعيد، ويسرى مدنى، مى مروان، إيمان سعودى الأمناء العموم المساعدون.

السادة المكرمين
السادة المكرمين

تكرم موظفات متميزات بمناسبة يوم المرأة العالمي
تكرم موظفات متميزات بمناسبة يوم المرأة العالمي

جانب من تكريم رئيس قضايا الدولة للموظفين
جانب من تكريم رئيس قضايا الدولة للموظفين

رئيس قضايا الدولة يكرم موظفين
رئيس قضايا الدولة يكرم موظفين
 
رئيس قضايا الدولة يكرم موظفات متميزات بمناسبة يوم المرأة العالمي (2)
رئيس قضايا الدولة يكرم موظفات 
 
 

قضايا الدولة

تكريم موظفين

قاضيات قضايا الدولة

قضايا الدولة تكرم الموظفين

يوم المراة العالمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يوم المرأة العالمى.. غادة والى تطلق تحدى" المرأة الملهمة "وتختار عائشة راتب.. المكتب الأممى لمكافحة المخدرات يتحدى بالقاضية أمل عمار والسفيرة نائلة جبر.. وصندوق الأمم المتحدة للسكان يختار الدكتورة هبة مصطفى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:59 م

بمناسبة يوم المرأة العالمى.. كيف يمكن لقطاع التأمين دعم المرأة المصرية؟

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:00 ص

ميار شريف في يوم المرأة العالمي: أشجع المصريات على السعى لتحقيق أحلامهن

الإثنين، 08 مارس 2021 10:44 م

الصحف المصرية.. في يوم المرأة العالمى.. المرأة المصرية ضمير الوطن.. الرئيس السيسي: المرأة المصرية نبع العطاء والخير الذى لا ينضب.. تنوع سياسى واسع فى تشكيل اللجان النوعية بـ«الشيوخ»

الإثنين، 08 مارس 2021 09:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة