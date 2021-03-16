رئيس قضايا الدولة يكرم عددا من الموظفات المتميزات بمناسبة يوم المرأة العالمى.. صور

كتب _ إبراهيم قاسم

كرّم المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، عددا من الموظفات المتميزات بالهيئة، وذلك تقديرا لهن بمناسبة يوم المرأة العالمى.

وأكد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق، على أهمية هذه المناسبة، والتى تدلل على روح الوفاء الأصيل للمرأة والأم المصرية فى كافة الميادين.

وأشاد رئيس الهيئة، بأهمية الدور البارز للمرأة فى تطوير وتنمية المجتمع بمختلف المجالات كونها تشكل نموذجا فى العطاء المتواصل، وأن المرأة تصنع دورها فى مجتمعها بدءا من البيت والأسرة وانطلاقها نحو العمل والإنجاز.

وشارك فى حفل التكريم المستشارون إيهاب سعيد، ويسرى مدنى، مى مروان، إيمان سعودى الأمناء العموم المساعدون.



السادة المكرمين



تكرم موظفات متميزات بمناسبة يوم المرأة العالمي



جانب من تكريم رئيس قضايا الدولة للموظفين



رئيس قضايا الدولة يكرم موظفين